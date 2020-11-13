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У Ferrari появился первый гибридный Spider — 1000-сильный SF90

13.11.2020 12:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После выхода на рынок Ferrari SF90 Stradale поклонники итальянских машин замерли в ожидании открытой версии этого мощного суперкара. И вот наконец в Маранелло выкатили новинку — SF90 Spider. Это первый гибридный Ferrari со съемной крышей.

У Ferrari появился первый гибридный Spider — 1000-сильный SF90

Автомобиль получил такой же битурбированный двигатель V8, что и SF90 с фиксированным верхом. Объем движка составляет 4 литра, и он развивает 780 л. с. В принципе, этого было бы достаточно, но инженеры Ferrari запихнули в модель еще три (!) электромотора суммарной отдачей 220 л. с. Таким образом, на выходе отдача гибридной установки составляет ровно 1000 л. с. Крутящий момент — 900 Н·м. Полноприводный суперкар оснащается роботизированной трансмиссией с восьмью передачами.

У Ferrari появился первый гибридный Spider — 1000-сильный SF90

Итальянцы уверяют, что Spider такой же быстрый, как купе, и набирает первую сотню «кэ-мэ-че» за 2,5 секунды. Разгон до 200 км/ч с места у такой машины занимает всего 7 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 340 км/ч. Автомобиль весит 1670 кг, что на центнер больше, чем Stradale (из-за усиления жесткости кузова и механизма складывания крыши). Складной верх убирается в отсек в задней части машины за 14 секунд.

У Ferrari появился первый гибридный Spider — 1000-сильный SF90

Любопытный факт: 8-ступенчатый «робот» в данном автомобиле лишен передачи заднего хода. Реверсивное движение обеспечивается двумя электромоторами на передней оси. В соответствии с корпоративной программой Ferrari новый SF90 Spider предлагается с расширенной 7-летней программой технического обслуживания. По сути, это покрывает обслуживание суперкара в течение первых семи лет его эксплуатации. Цены на новинку велено узнавать у ближайших дилеров.

У Ferrari появился первый гибридный Spider — 1000-сильный SF90
Fiat Coupe I 2.0 20V Turbo, 1997 г.в., 380 000 км
серебристый, купе, бензин 2 л, механическая, передний привод
10 144 р.
3950$ / 3354€
Fiat Coupe I, 1996 г.в., 390 000 км
черный, купе, бензин 2 л, механическая, передний привод
6934 р.
2700$ / 2292€
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После выхода на рынок Ferrari SF90 Stradale поклонники итальянских машин замерли в ожидании открытой версии этого мощного суперкара. И вот наконец в Маранелло выкатили...
 
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