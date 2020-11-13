Утро в городе. Минута молчания в память о Романе Бондаренко, спортсмены высказались о смерти мужчины, в редакцию «Народной воли» пришли неизвестные

Источник материала: Onliner Вчерашний вечер оставил у белорусов много вопросов. За тоннами постов в соцсетях последовала и реакция, в том числе и знаменитых людей. Сегодня в 12:00 минчане выстроились в цепочки солидарности в память о погибшем Романе Бондаренко. О смерти мужчины высказались спортсмены Надежда Скардино и Александра Герасименя. В то же время журналистка «Народной воли» Марина Коктыш написала в Facebook, что в редакцию газеты пришли неизвестные. Рассказываем обо всем, что происходит утром в городе-герое Минске.

В Минске вспоминают Романа Бондаренко

Сегодня в 12:00 в Минске началась минута молчания в память об умершем Романе Бондаренко. Читатели сообщают, что люди выстроились в цепочки солидарности, а проезжающие мимо машины активно им сигналят. Вот как это выглядит.

































Читатели из Могилева также сообщают, что во время акции памяти в Могилеве к храму пришли силовики.





В то же время в Минске, по словам очевидцем, начали задерживать людей.

— Напротив «Книгарни» и «Лакомки», на проспекте возле КГБ, стояли люди в цепи солидарности, в бусы затянули четырех человек, кто-то успел убежать во дворы, — рассказали нам.

(будет дополнено)

Спортсмены высказались о смерти Романа Бондаренко

Вчера после сообщения о смерти мужчины белорусская биатлонистка Надежда Скардино написала в Facebook следующее: «Читая сегодняшние новости, хочется, чтобы они действительно оказались фейком, как многим новостям приписывают... Ольга Хижинкова за участие в митинге получила 27 суток ареста. Мисс Беларусь — 2008, прекрасная, искренняя девушка, которая помогала многим людям и спасла жизни не одному десятку собак и кошек, выхаживала их, пристраивала. Но сейчас, видимо, для некоторых уже эти качества и не ценность совсем, сейчас ценность для них — это способность избить человека до смерти, как произошло вчера с Романом Бондаренко. Как хочется, чтобы эти новости были фейком, но, к сожалению, это правда...»

Свое мнение также высказала Александра Герасименя.

«От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования семье Романа Бондаренко. Почтим память народного героя Беларуси сегодня в 12:00 минутой молчания. Убийство забыть нельзя, простить — невозможно. Вечная память», — сказала в видеообращении спортсменка.

В редакцию «Народной воли» пришли неизвестные

Сегодня в своем Facebook журналистка «Народной воли» Марина Коктыш рассказала, что в редакцию газеты пришли неизвестные.

«В редакцию „Народной воли“ пришли неизвестные люди. Без документов. Не представляются. Хотят изъять весь сегодняшний тираж. Говорят, что едет ОМОН. Водителя, который привез газету, задержали. Двух волонтеров тоже. ОМОН забирает весь тираж. Прямо сейчас. Без бумаг и объяснений. ВООБЩЕ никаких бумаг, никаких оснований, просто приехали и забрали все, что было», — написала журналистка.

(будет дополнено)