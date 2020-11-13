Песков пояснил, почему Москва продолжает поддерживать действующую белорусскую власть

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве поддерживают легитимного президента их братской страны.

Дмитрий Песков в интервью журналисту RT Антону Красовскому прокомментировал отношения Беларуси и России: «Это даже не дружба, это родственные отношения».

Затем Красовский спросил о том, почему Россия так рьяно поддерживает Лукашенко, отметив, что на протяжении всего своего президентства он «делал все возможное, чтобы «кидать» Россию»: журналист вспомнил о российских кредитах и конфликтах из-за цен на газ, а также об отношениях Лукашенко с Китаем и США.

— Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны. И мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении больше чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику… — заявил Песков.

— Не просто субсидировал, и не косвенно, а просто вся эта белорусская экономика является частью российской экономики.

— И, конечно, это потому, что мы ближайшие союзники, это потому, что это два родственных народа. И, конечно, мы дорожим друг другом.

— Так же говорили несколько лет назад и про украинцев.

— Да, мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся тоже двумя родственными народами.

Песков в итоге сослался на свои прежние заявления касательно Беларуси, назвав их исчерпывающими, и заявил, что ему нечего к ним добавить. Он отметил, что базовым подходом России является законность с точки зрения международного права, а «свою законность должны обеспечивать сами белорусы, и никто не должен вмешиваться в их дела».

Журналист напомнил, что значительное число стран так и не признали результаты президентских выборов в нашей стране.

— Какая-то страна вольна не признавать итоги выборов, но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или нелегитимными. Вот таких полномочий нет ни у Европейского Союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши и так далее и тому подобное. У них просто нет такого права, — ответил Дмитрий Песков.

— То есть такое право есть только у самого Александра Григорьевича Лукашенко?

— Ну, конечно, есть Центральная избирательная комиссия.

— То есть он и является единственным носителем своего собственного права?

— Давайте не будем вдаваться уже в это. Основной подход — он заключается в том, что я сказал, — завершил тему пресс-секретарь президента России.