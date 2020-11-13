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Кузнецов: Сами власти просто не дадут протесту успокоиться и рассосаться

13.11.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: naviny.by

Основатель "Сильных Новостей" - о последствиях гибели Романа Бондаренко.

Со вчерашней новости про смерти Романа Бондаренко наступило какое-то оцепенение.

Очень хочется что-то сказать, написать.. Вроде начинаешь, но ничего не говорится и не пишется.

Как рыба на берегу рот открывает.

Что знаю я про этого человека?

Что был призван в армию и отслужил в спецназе.

Что работал директором одного из магазинов какой-то там сети. Не звезды с неба, но вполне серьёзно и достойно.

Что был художником и учил детей рисовать.

Что был смелым. Теперь это все знают.

Несколько совершенно простых житейских вещей, а из них складывается картина самого настоящего, хорошего, достойного гражданина своей страны. Соль земли - на таких все и держится.

И его убивают за то, что он вышел во двор своего дома - "борзый".

Теперь этот человек больше не живёт, а МВД в официальном комментарии называет убийц "неравнодушными гражданами".

Такая шкала ценностей.

И даже не хочется писать о том, как все это не может продолжаться, как все это надо изменить, решить и как не забудем и не простим - в таких записях итак вся лента.

Хочется сказать только, что вот так и такой ценой белорусы вынуждены познавать всю суть такого "государства", которое собственноручно и ни за что убивает собственных граждан - настоящих граждан. "Государства", в котором жили и с которым мирились 26 лет.

И нет больше ощущений, что все это может растянуться надолго - сами власти просто не дадут протесту успокоиться и рассосаться, пока он не победит окончательно. Тут, как видно, уже без вариантов: они сами его своим безумием породили и сами будут поддерживать до неминуемого конца.

А мы теперь будем очень хорошо знать и помнить, как - нельзя.

С чем рядом сосуществовать просто преступно даже не 26 лет, а просто полчаса.

Ніколі зноў.

Петр Кузнецов

 
Теги: Новости
 
 
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Основатель "Сильных Новостей" - о последствиях гибели Романа Бондаренко.
 
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