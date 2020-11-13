Пользователи сообщают, что работа Telegram замедлена. Медиафайлы грузятся дольше обычного

Источник материала: Tut.by

Днем 13 ноября читатели из Минска заметили, что работа Telegram замедлилась — в частности, пользователи дольше, чем обычно, загружают медиафайлы.



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

О подобных проблемах сообщалось и вечером 12 ноября, а именно, с 21.20. Так, на графике ниже можно увидеть, как примерно с девяти вечера и до двенадцати 12 числа и полудня 13-го выросли задержки (время на графике — UTC, то есть, разница в три часа).

Если кратко, то на изображении показан график пингов, которые увеличиваются при загрузке канала — в том числе и при внешних воздействиях.



Скриншот: atlas.ripe.net

RIPE NCC — это некоммерческая организация, один из пяти региональных интернет-регистраторов, выполняющих распределение интернет-ресурсов, а также связанную с этим регистрацию и координацию деятельности, направленную на глобальную поддержку функционирования Интернета. RIPE NCC функционирует как ассоциация локальных интернет-регистраторов, каждый из которых платит членский взнос. Организация также создала инструмент RIPE Atlas, который существует в виде приложения, позволяющего проводить замеры скорости в Сети.

Напомним, что похожая ситуация была в Минске в воскресенье 1 ноября. Тогда замеры замеры от пользователей byfly на RIPE Atlas показали, что доступ к десяткам IP-адресов Telegram (а именно, 149.154.166.0/24 и 149.154.167.0/24) происходил с задержкой в 350−450 мс. При этом некоторые другие адреса из той же подсети /24 пинговались с нормальной скоростью около 60−70 мс. Но пользователи других провайдеров РБ не наблюдали повышенных задержек с доступом к указанным ресурсам.

Тогда в «Белтелекоме» ответили, что с их стороны проблем не было.

— Система мониторинга измерений РУП «Белтелеком» отклонений в работе сети Интернет не зафиксировала. Проблем с доступом не возникало, — прокомментировали нам.