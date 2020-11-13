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На МКАД каршеринговое авто в неуправляемом заносе влетело в столб

13.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при столкновении автомобиля со столбом в Минске. Об этом сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось утром 13 ноября. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen ехал по внешнему кольцу МКАД в третьей полосе. На 17-м километре он не справился с управлением, в результате чего автомобиль ушел в неуправляемый занос, выехал за пределы дороги и врезался в столб.

Водителя для оказания медицинской помощи доставили в больницу.


На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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Водителя для оказания медицинской помощи доставили в больницу.
 
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