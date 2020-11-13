Mitsubishi в Беларуси: разъяснение по техническому обслуживанию и гарантии

Источник материала: Tut.by

6 ноября текущего года ООО «Ред Моторс» утратило статус представителя Mitsubishi Motors в Беларуси — с указанной даты официальным представителем японского бренда является только ООО «Лозанж».





Новый представитель марки займется развитием дилерской сети японского бренда в нашей стране. На сегодняшний день уже начали работать построенные в соответствии с последними стандартами производителя два новых автоцентра Mitsubishi по следующим адресам: г. Минск, пр-т Дзержинского, 134, и г. Бобруйск, пр-т Георгиевский, 3 .

В связи с этим компания информирует белорусских владельцев автомобилей Mitsubishi, на которые в силу возраста и пробега распространяются гарантийные обязательства компании-производителя, о необходимости проходить регламентные технические обслуживания и ремонты в гарантийный период на сервисных станциях официальных представителей Mitsubishi, упомянутых выше.