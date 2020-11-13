ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mitsubishi в Беларуси: разъяснение по техническому обслуживанию и гарантии

13.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

6 ноября текущего года ООО «Ред Моторс» утратило статус представителя Mitsubishi Motors в Беларуси — с указанной даты официальным представителем японского бренда является только ООО «Лозанж».


Новый представитель марки займется развитием дилерской сети японского бренда в нашей стране. На сегодняшний день уже начали работать построенные в соответствии с последними стандартами производителя два новых автоцентра Mitsubishi по следующим адресам: г. Минск, пр-т Дзержинского, 134, и г. Бобруйск, пр-т Георгиевский, 3.

В связи с этим компания информирует белорусских владельцев автомобилей Mitsubishi, на которые в силу возраста и пробега распространяются гарантийные обязательства компании-производителя, о необходимости проходить регламентные технические обслуживания и ремонты в гарантийный период на сервисных станциях официальных представителей Mitsubishi, упомянутых выше.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 ноября текущего года ООО «Ред Моторс» утратило статус представителя Mitsubishi Motors в Беларуси - с указанной даты официальным представителем японского бренда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утро в городе. Минута молчания в память о Романе Бондаренко, спортсмены высказались о смерти мужчины, в редакцию «Народной воли» пришли неизвестные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика