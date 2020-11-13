Белорусов в БПС-Сбербанке теперь узнает искусственный интеллект

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Голосовой бот Алеся перешла на искусственный интеллект: если раньше она строго следовала алгоритмам, то сейчас гораздо быстрее анализирует запросы, учится на них и совершенствует манеру общения. А благодаря голосовой биометрии без дополнительных вопросов подскажет остаток по карте или задолженность по кредиту. А еще поможет узнать, когда можно получить оформленную карту, озвучит актуальные курсы валют и решит другие задачи.



«Центр клиентской поддержки БПС-Сбербанка стал первым контакт-центром в Беларуси, где реализованы все современные AI-технологии по обработке естественной речи. Это позволяет оперативно решать большинство вопросов без участия оператора, что удобно для самого клиента. Но это также повышает эффективность сервисной поддержки, ведь виртуальный помощник способен полноценно ответить примерно на треть обращений. И это не предел: с каждым месяцем Алеся осваивает новые навыки и возможности. То, что раньше казалось фантастикой, сегодня становится реальностью», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Чтобы при звонке в банк узнавали с первого слова, нужно разрешить запись голосового слепка. Банк может обращаться к сохраненному слепку для верификации. Процедура происходит мгновенно и не предполагает паузы.