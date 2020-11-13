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На оздоровление: Беларусь нашла, у кого одолжить $20 млн
Источник материала: Myfin
Предусматривается привлечь в 2020-2022 годах внешний государственный займ Фонда ОПЕК в размере $20 млн на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения
Минфин уполномочен подписать соглашение при достижении договоренности по этому проекту.
Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Источник: Myfin.by
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