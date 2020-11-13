ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На оздоровление: Беларусь нашла, у кого одолжить $20 млн

13.11.2020 13:09 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Предусматривается привлечь в 2020-2022 годах внешний государственный займ Фонда ОПЕК в размере $20 млн на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения

Минфин уполномочен подписать соглашение при достижении договоренности по этому проекту.

Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).


Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси одобрило проект кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК в рамках программы неотложной помощи в сфере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Mitsubishi в Беларуси: разъяснение по техническому обслуживанию и гарантии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика