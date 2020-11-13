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Власти РБ получат действенный инструмент для лишения оппозиционеров гражданства

13.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В рамках подготовки ко второму чтению в закон о гражданстве предлагается внести поправку, которая позволит властям лишать гражданства неугодных им жителей страны.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси», - сообщила депутат Мария Василевич (цитата БелТА).

«В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», - сообщила она.

 
 
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В рамках подготовки ко второму чтению в закон о гражданстве предлагается внести поправку, которая позволит властям лишать гражданства неугодных им жителей...
 
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