|
Власти РБ получат действенный инструмент для лишения оппозиционеров гражданства
Источник материала: АФН
В рамках подготовки ко второму чтению в закон о гражданстве предлагается внести поправку, которая позволит властям лишать гражданства неугодных им жителей страны.
«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси», - сообщила депутат Мария Василевич (цитата БелТА).
«В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», - сообщила она.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках подготовки ко второму чтению в закон о гражданстве предлагается внести поправку, которая позволит властям лишать гражданства неугодных им жителей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)