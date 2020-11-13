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Китай поздравил Байдена и заявил, что уважает выбор народа США

13.11.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты волеизъявления будут определены в соответствии с законом.

Об этом в пятницу на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", - сказал он. "Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов".

В понедельник Ван Вэньбинь не стал комментировать, почему власти Китая до сих пор не поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США и какова позиция Пекина по их результатам. Как заявил он, "Китаю известно, что Байден уже объявил о своей победе". Дипломат также отметил тогда, что "результаты выборов в США определяются согласно американскому законодательству и соответствующей процедуре", а КНР "будет действовать согласно международной практике".

 
 
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Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, однако учитывает тот факт, что результаты...
 
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