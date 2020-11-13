ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ferrari показала открытую версию гибридного суперкара SF90

13.11.2020 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Весной прошлого года дебютировал среднемоторный суперкар Ferrari SF90 Stradale с «подзаряжаемой» гибридной установкой, а теперь компания из Маранелло официально представила открытую модификацию двухместной машины.


Как и закрытая версия флагманской модели Ferrari, оснащается SF90 Spider той же комбинацией четырехлитрового турбо-V8 (780 л.с.), 8-ступенчатого «робота» с двойным сцеплением и трех электродвигателей — суммарная мощность установки равна 1000 л.с. (крутящий момент — 900 Нм).


SF90 Spider имеет изготовленную из алюминия жесткую крышу, которая складывается с помощью электропривода за 14 секунд. Усиленный кузов и механизм складывание верха, разумеется, сделали Spider тяжелее исходного купе — сухая масса увеличилась ровно на 100 кг (до 1670 кг).


Впрочем, по паспорту спайдер разгоняется до 100 км/ч за те же 2,5 секунды, что и SF90 Stradale. Максимальная скорость — те же 340 км/ч. На электротяге гибридный Ferrari может проехать до 25 км, но больше 135 км/ч в таком режиме машине не разгонится.


C помощью доступного за доплату пакета Assetto Fiorano с двухцветной окраской кузова и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 массу SF90 Spider можно уменьшить на 21 кг — благодаря расширенному применению компонентов из углепластика и титана.


Продажи SF90 Spider начнутся в следующем году, а стартовый ценник, как ожидается, превысит отметку в 450 тысяч евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весной прошлого года дебютировал среднемоторный суперкар Ferrari SF90 Stradale с «подзаряжаемой» гибридной установкой, а теперь официально представлена открытая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«От медиков колоссальная поддержка». Чем известен врач, чей ответ Кочановой разлетелся по Сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика