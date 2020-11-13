Ferrari показала открытую версию гибридного суперкара SF90

Источник материала: Tut.by

Весной прошлого года дебютировал среднемоторный суперкар Ferrari SF90 Stradale с «подзаряжаемой» гибридной установкой, а теперь компания из Маранелло официально представила открытую модификацию двухместной машины.





Как и закрытая версия флагманской модели Ferrari, оснащается SF90 Spider той же комбинацией четырехлитрового турбо-V8 (780 л.с.), 8-ступенчатого «робота» с двойным сцеплением и трех электродвигателей — суммарная мощность установки равна 1000 л.с. (крутящий момент — 900 Нм).





SF90 Spider имеет изготовленную из алюминия жесткую крышу, которая складывается с помощью электропривода за 14 секунд. Усиленный кузов и механизм складывание верха, разумеется, сделали Spider тяжелее исходного купе — сухая масса увеличилась ровно на 100 кг (до 1670 кг).





Впрочем, по паспорту спайдер разгоняется до 100 км/ч за те же 2,5 секунды, что и SF90 Stradale. Максимальная скорость — те же 340 км/ч. На электротяге гибридный Ferrari может проехать до 25 км, но больше 135 км/ч в таком режиме машине не разгонится.





C помощью доступного за доплату пакета Assetto Fiorano с двухцветной окраской кузова и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 массу SF90 Spider можно уменьшить на 21 кг — благодаря расширенному применению компонентов из углепластика и титана.





Продажи SF90 Spider начнутся в следующем году, а стартовый ценник, как ожидается, превысит отметку в 450 тысяч евро.