«От медиков колоссальная поддержка». Чем известен врач, чей ответ Кочановой разлетелся по Сети

Источник материала: Tut.by

На своей странице в фейсбуке главный инфекционист Минска Никита Соловей опубликовал ответ спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой — на ее высказывание о протестующих медиках . Постом уже поделились около 6 тысяч раз. Позже стало известно , что Никита Соловей присоединился к Координационному совету. HEALTH.TUT.BY рассказывает о доценте кафедры инфекционных болезней БГМУ.

Чем известен Никита Соловей

Фото с личной страницы в Facebook

В 2008 году Никита Соловей с отличием окончил лечебный факультет БГМУ.

С 2008 по 2009 год проходил интернатуру в Городской клинической инфекционной больнице по специальности «инфекционные болезни». С 2009 по 2010 год работал врачом-инфекционистом инфекционного отделения в Слуцкой центральной районной больнице.

С 2010 по 2013 год обучался в аспирантуре БГМУ по специальности «инфекционные болезни». В 2014 году под руководством народного врача Беларуси , профессора Игоря Карпова защитил кандидатскую диссертацию (президиумом ВАК в том году она была отмечена как лучшая кандидатская диссертация в номинации «медицинские и ветеринарные науки»).

Сейчас Никита Соловей работает доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ, имеет 58 публикаций в научных периодических изданиях. Опубликовал монографию, является автором и соавтором трех учебно-методических пособий.

Регулярно выступает на научно-практических конференциях, участвует в выполнении многоцентровых международных научных проектов, государственной научно-технической программы по хроническим вирусным гепатитам. Читает курсы лекций по инфекционным болезням, проводит элективный курс по рациональным вопросам антимикробной химиотерапии.

С декабря 2016 года — главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

С марта 2020 года активно участвует в организации работы по борьбе с COVID-19. Осуществляет консультации и участвует в консилиумах в отделениях городской клинической инфекционной больницы Минска, стационаров. Регулярно проводит клинические обходы в 10-й ГКБ, 5-й ГКБ Минска с осмотром проблемных пациентов. Он создатель справочной базы знаний и системы телеконсультирования врачей-специалистов по вопросам COVID-19 ( covid19center.by ): к началу ноября в ней было проведено более 1150 консультаций тяжелых пациентов.

Поменялось ли что-то после обращения?

Никита Соловей, как обычно, работает.

— Реакция медиков — в виде колоссальной поддержки. Всем ответить даже не могу, столько сообщений, звонков. С представителями Министерства здравоохранения, как и с руководством университета, после публикации в фейсбуке я не общался. Беларусь я покидать не планировал и не планирую, пока мои профессиональные знания и навыки будут востребованы здесь и пока я смогу помогать пациентам и своим коллегам.