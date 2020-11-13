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«От медиков колоссальная поддержка». Чем известен врач, чей ответ Кочановой разлетелся по Сети
Источник материала: Tut.by
На своей странице в фейсбуке главный инфекционист Минска Никита Соловей опубликовал
Чем известен Никита Соловей
В 2008 году Никита Соловей с отличием окончил лечебный факультет БГМУ.
С 2008 по 2009 год проходил интернатуру в Городской клинической инфекционной больнице по специальности «инфекционные болезни». С 2009 по 2010 год работал врачом-инфекционистом инфекционного отделения в Слуцкой центральной районной больнице.
С 2010 по 2013 год обучался в аспирантуре БГМУ по специальности «инфекционные болезни». В 2014 году под руководством
Сейчас Никита Соловей работает доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ, имеет 58 публикаций в научных периодических изданиях. Опубликовал монографию, является автором и соавтором трех учебно-методических пособий.
Регулярно выступает на научно-практических конференциях, участвует в выполнении многоцентровых международных научных проектов, государственной научно-технической программы по хроническим вирусным гепатитам. Читает курсы лекций по инфекционным болезням, проводит элективный курс по рациональным вопросам антимикробной химиотерапии.
С декабря 2016 года — главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
С марта 2020 года активно участвует в организации работы по борьбе с COVID-19. Осуществляет консультации и участвует в консилиумах в отделениях городской клинической инфекционной больницы Минска, стационаров. Регулярно проводит клинические обходы в 10-й ГКБ, 5-й ГКБ Минска с осмотром проблемных пациентов. Он создатель справочной базы знаний и системы телеконсультирования врачей-специалистов по вопросам COVID-19 (
Поменялось ли что-то после обращения?
Никита Соловей, как обычно, работает.
— Реакция медиков — в виде колоссальной поддержки. Всем ответить даже не могу, столько сообщений, звонков. С представителями Министерства здравоохранения, как и с руководством университета, после публикации в фейсбуке я не общался. Беларусь я покидать не планировал и не планирую, пока мои профессиональные знания и навыки будут востребованы здесь и пока я смогу помогать пациентам и своим коллегам.
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HEALTH.TUT.BY рассказывает о доценте кафедры инфекционных болезней БГМУ.
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