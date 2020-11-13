Доллар «замер». Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Курс евро в пятницу продолжил расти на Белорусской валютно-фондовой бирже, а доллара — «замер» на месте, то есть его курс сегодня не меняется ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар «замер» на месте — 2,5681 рубля, евро подорожал на 0,25% — до 3,0323 рубля, а российский рубль упал на 0,3% — до 3,322 рубля. Данные по состоянию на 11.32.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля (Беларусбанк и РРБ-Банк), а ниже всего — 2,571 рубля (Альфа-Банк и Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в РРБ-Банке — 2,568 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,08 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке и Банке Дабрабыт (3,033 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке и Paritetbank — 3,03 рубля.