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Силовики изъяли весь тираж свежего номера «Народной Воли»

13.11.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В редакции газеты «Народная Воля» в Минске 12 ноября неизвестные изъяли весь свежий тираж, сообщила БелаПАН заместитель главного редактора издания Марина Коктыш.

Силовики изъяли весь тираж свежего номера «Народной Воли»

По ее словам, утром, как только разгрузилась машина с тиражом газеты, в редакцию приехали люди в штатском. Они не представились, не оставили никаких бумаг.

«Вызвали ОМОН, который погрузил весь тираж в машину. Задержали водителя, который доставил газету. Хотя у нас все легально, все в порядке с документами. Также задержали двух волонтеров», — сказала Коктыш.

Она отметила, что накануне редакцию предупредили о возможных проблемах с печатью. «Типография нас предупредила вчера вечером — их просят не печатать тираж. Мы с большими проблемами привезли газету в Минск», — рассказала заместитель главного редактора.

Журналистка отметила, что не знает, какой именно материал свежего номера мог вызвать такую реакцию в адрес «Народной Воли». «Придраться ведь можно к любой заметке, любой мелочи», — добавила Коктыш.

Номера «Народной Воли», в том числе сегодняшний, доступны на сайте газеты в электронном виде.

 
Теги: Минск
 
 
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В редакции газеты «Народная Воля» в Минске 12 ноября неизвестные изъяли весь свежий тираж, сообщила БелаПАН заместитель главного редактора издания Марина Коктыш.
 
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