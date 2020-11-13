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«Уголовного дела нет, как и дна». СК решил, что пока не будет выяснять, кто убил Александра Тарайковского

13.11.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 13 ноября, стало известно, что Следственный комитет поставил на паузу проверку по делу Александра Тарайковского, которого убили 10 августа около метро «Пушкинская». Уголовное дело по факту гибели Александра так и не завели, хотя есть свидетель, готовый говорить правду. Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.

«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — пояснила адвокат. И добавила, что остановка по проверке дела может длиться до 3-х месяцев. 

Также Альвина сообщила журналистам, что у нее есть свидетель гибели Тарайковского, который уже дал показания – и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.

 
 
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Сегодня, 13 ноября, стало известно, что Следственный комитет поставил на паузу проверку по делу Александра Тарайковского, которого убили 10 августа около метро...
 
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