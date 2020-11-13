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«Уголовного дела нет, как и дна». СК решил, что пока не будет выяснять, кто убил Александра Тарайковского
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 13 ноября, стало известно, что Следственный комитет поставил на паузу проверку по делу Александра Тарайковского, которого убили 10 августа около метро «Пушкинская». Уголовное дело по факту гибели Александра так и не завели, хотя есть свидетель, готовый говорить правду. Об этом TUT.BY
«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — пояснила адвокат. И добавила, что остановка по проверке дела может длиться до 3-х месяцев.
Также Альвина сообщила журналистам, что у нее есть свидетель гибели Тарайковского, который уже дал показания – и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.
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«Уголовного дела нет, как и дна». СК решил, что пока не будет выяснять, кто убил Александра Тарайковского
Сегодня, 13 ноября, стало известно, что Следственный комитет поставил на паузу проверку по делу Александра Тарайковского, которого убили 10 августа около метро...
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