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"Я достаю из широких штанин": белорусы получат биометрические документы

13.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В начале 2021 года в Беларуси планируют выдавать биометрические документы на пластиковой и бумажной основе: ID-карты, биометрические паспорта и проездные документы.

"В нашей стране появится служебный и дипломатический паспорт, а также проездной документ для лиц без гражданства и проездной документ беженца. Идентификационные карты будут для граждан Республики Беларусь, для иностранных граждан, постоянно проживающих в нашей стране, и для лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране", - рассказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович.

Обязательным документом, удостоверяющим личность, будет ID-карта, она представляет собой пластиковую карту с большим количеством степеней защиты. На одной из сторон карты нанесены практически все персональные данные о гражданине: цветное фото, ФИО, идентификационный номер, дата рождения, гражданство и пол. На обратной стороне документа – QR-код и черно-белая фотография.

© Sputnik Юлия Балакирева
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Кроме ID-карты гражданам Беларуси будут выдавать биометрические паспорта, но они понадобятся только тем, кто собирается выезжать за границу. Новый документ – с множеством степеней защиты и визуально похож на ныне действующий паспорт, но внутри он будет полностью другим.

"Появилась более качественная белорусская хорошая бумага, прошивка, во-первых, в стиле белорусского нашего флага сделана, а во-вторых, сделана на современной машине, которая закрывает стежок в конце. Также в паспорте будет использована поликарбонатная страница с персональными данными гражданина. В обложке данного паспорта будет также иметься чип, на котором будут записаны как все персональные данные, фотография в хорошем качестве - это необходимо для пограничников при пересечении границы", - поясняет полковник милиции.

В биометрическом паспорте будут записаны отпечатки пальцев гражданина - их будут снимать при подаче документов.

Переход на биометрические документы не создаст проблем при выезде за границу. Биометрические документы и старые паспорта будут действовать наравне. "Обязаловки" по замене документов не будет, также, как и экстренного закрытия границ для граждан с "синими" паспортами.

"Задают иногда граждане вопрос, можно ли будет получить ID-карту и ныне действующий паспорт оставить на руках. Нет, нельзя. Мы его можем вам оставить, аннулировав, если в нем есть какие-то действующие визы, тогда можно. Но действовать, как документ, удостоверяющий вашу личность, он не будет", - добавляет Павел Хрищенович.

Для того, чтобы получить биометрический паспорт в следующем году, гражданину надо будет обращаться уже не в расчетно-кассовые справочные центры в городах, как это происходит сейчас, а в подразделения по гражданству и миграции. Фотографию сделают на месте, а оплатить документ можно будет через ЕРИП. Предусмотрено три срока оформления: в обычном порядке документы оформят за 15 дней, в ускоренном -10 дней, в срочном, при дополнительной оплате - пять рабочих дней.

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