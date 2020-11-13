Житель Витебска пришел в гости, напился и без причины зарезал хозяйского пса

Источник материала: Onliner

Эта дичь случилась месяц назад, недавно заведено уголовное дело. К 50-летней даме пришел в гости 31-летний кавалер. Пили, общались. Между делом женщина пожаловалась, что ее бесит лабрадорский ретривер, которого держит дочь (сама она в тот момент отсутствовала). Ухажер взял со стола нож, подошел к спокойно лежащему псу и несколько раз ударил. Некоторые детали истории Onliner рассказали в УВД.

Хозяйка собаки и ее сожитель были на работе. Дома хозяйничала мама, угощала неоднократно судимого друга. В застолье участвовала также соседка. Несовершеннолетний сын хозяев в это время гулял на улице.

В какой-то момент женщина стала жаловаться на собаку — это и побудило пьяного гражданина к действию. Убив ничего не подозревающее животное, зачем-то потащил его на улицу, потом — обратно в комнату.

В милиции говорят, что вой собаки и последующий шум привлекли внимание соседки. Обнаружив мертвого лабрадора, она некоторое время пыталась не пустить в комнату вернувшегося с прогулки мальчика. Тот все же прорвался, увидел убитую собаку. Вместе позвонили его родителям. Они уже вызвали милицию.

Участковый провел проверку, по ее материалам на днях возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. О подозреваемом известно, что он имеет больше двух судимостей — в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений, кражу и угон.