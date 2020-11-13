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В 2020 году игры заработают 175 миллиардов долларов

13.11.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Аналитическая компания Newzoo обновила прогноз по выручке игрового рынка. Предыдущее исследование проводилось в начале 2020 года до пандемии — прогноз был скромнее на 15,6 млрд долларов.

Благодаря финансовым результатам компаний за первые полгода Newzoo удалось лучше отследить вовлеченность игроков и скорректировать результаты исследования, пишет dev.by.

Пандемия увеличила доходы мобильных, ПК и консольных игр. Пользователи стараются быть дома и все больше времени тратят на виртуальные развлечение.

49% игрового рынка — это Китай и США. 

+9,1 млрд долларов к прогнозу — мобильный рынок крупнейший сегмент по доходам и по росту.

+30%  — доходы от игр на консолях; старт нового поколения консолей поможет обеспечить выручку в 51,2 млрд долларов.

200 млрд долларов и больше — прогнозируемая выручка от игр к 2023 году.

 
 
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Аналитическая компания Newzoo обновила прогноз по выручке игрового рынка. Предыдущее исследование проводилось в начале 2020 года до пандемии — прогноз был скромнее на...
 
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