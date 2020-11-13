ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плата за удовольствие: теперь у Дзюбы вымогают миллионы долларов за видео

13.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По данным газеты, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег. Личность вымогателя пока не раскрывается.

Футболист отказался платить деньги, посчитав сумму чрезмерной, к тому же у него не было гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа запись была обнародована.

Сейчас в центральном аппарате ФСБ изучают данные шантажиста. Несмотря на достаточные основания для возбуждения уголовного дела, расследование пока ведется неофициально в виду скандальности ситуации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси допустили задержания граждан, ставших в цепь ради минуты молчания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика