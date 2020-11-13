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Плата за удовольствие: теперь у Дзюбы вымогают миллионы долларов за видео
Источник материала: Партизан
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. Об этом
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
По данным газеты, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег. Личность вымогателя пока не раскрывается.
Футболист отказался платить деньги, посчитав сумму чрезмерной, к тому же у него не было гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа запись была обнародована.
Сейчас в центральном аппарате ФСБ изучают данные шантажиста. Несмотря на достаточные основания для возбуждения уголовного дела, расследование пока ведется неофициально в виду скандальности ситуации.
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в...
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