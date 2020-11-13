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В полдень гудел весь Минск

13.11.2020 13:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таким образом минчане отдали дань памяти Роману Бондаренко, скончавшемуся в БСМП после доставления из милиции.

Акцию памяти Романа Бондаренко предложил провести Координационный совет. 

«Остановите машины и подайте сигнал, встаньте из-за стола в офисе, из-за станка в цеху и почтите память убитого», - предложил член президиума КС Павел Латушко.

В результате с 12.00 Минск начал гудеть. Тысячи автомобилистов по всему городу одновременно стали жать на клаксоны, в результате чего возникла громкая звуковая какофония, пишет thinktanks.by
Пик акции продолжался 10 минут.
 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом минчане отдали дань памяти Роману Бондаренко, скончавшемуся в БСМП после доставления из милиции.
 
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