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Власти Беларуси допустили задержания граждан, ставших в цепь ради минуты молчания

13.11.2020 13:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские силовики допустили задержания людей, ставших в цепь солидарности в 12 часов дня, чтобы почтить минутой молчания убитого Романа Бондаренко.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» несколько человек были задержаны на проспекте Независимости. Также сообщалось о попытках разогнать скорбящих граждан, ставших в цепь возле универсама «Рига».

В Бресте задержаны 4 человека, вышедших во время минуты молчания к месту гибели Геннадия Шутова. Еще один человек был задержан в Слуцке.

Кроме того, продолжаются преследования по политическим мотивам.

Утром 13 ноября домой к правозащитнице "Весны" Тамаре Щепеткиной в Березе пришли с обыском. Обстоятельства выясняются. Недавно в отношении Тамары Щепеткиной было прекращено уголовное дело по ст. 188 (клевета) и 189 (оскорбление) Уголовного кодекса: за отсутствием состава преступления, поскольку не были названы фамилии и имена тех, кто принял на свой счет "оскорбление и клевету".

Как сообщает журналистка Марина Коктыш, в редакцию «Народной Воли» пришли неизвестные люди без документов. Они не представляются. Хотят конфисковать весь сегодняшний тираж. Говорят, что едет ОМОН. Водителя, который привез газеты, задержали. Также задержаны два волонтера. Позже приехал ОМОН и изъял весь тираж, не составляя никаких документов.

В Могилеве был задержан на рабочем месте Игорь Клинцов. Люди в штатском доставили его в Следственный комитет. Они не представились, только сказали, что через час он вернется обратно с повесткой. Прошло уже 2,5 часа – информации о Клинцове до сих пор нет.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Белорусские силовики допустили задержания людей, ставших в цепь солидарности в 12 часов дня, чтобы почтить минутой молчания убитого Романа Бондаренко.
 
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