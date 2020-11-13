Операция «Автобус»: в Беларуси ГАИ проверяет общественный транспорт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проверяют общественный транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции смотрят не только на техническое состояние машин, но и на то, как водители соблюдают правила. Много ли нарушителей, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

С пассажирского сиденья в больницу – случай нередкий. Как и в этот раз. Маршрутка при обгоне столкнулась со встречным автомобилем. Но пассажирам повезло – все живы, троих госпитализировали. Сократить количество ДТП с участием общественного транспорта – важная задача ГАИ.

На этой станции в Минске с десяток маршруток. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние транспорта. В этом микроавтобусе, который отправляется в Гомельскую область, неисправностей нет. Редкий случай. За мелкие нарушения водителя не штрафовали.

«Главное, чтобы трезвый был, машина чтобы исправная была. Проверяешь перед рейсом, смотришь страховки», – указал водитель маршрутного такси Владимир Харкевич.

Тормоза, состояние лобового стекла, износ покрышек и люфт руля – все должно быть в пределах нормы. А еще количество мест для пассажиров. Многие перевозчики устанавливают дополнительные сиденья ради выгоды.

«При каких-то маневрах люди могут падать с этих сидений, потому что они не закреплены заводом изготовителей, и тоже травмируются», – сказал инспектор отдела технического надзора ГАИ ГУВД Мингорисполкома Юрий Сидор.

А еще у маршруток есть свой «фирменный» стиль вождения, шутят сотрудники ГАИ. Резко тормозить, неправильно перестраиваться и не включать поворотники. Этот водитель так спешил, что на красный свет проехал. За нарушение получил штраф. На первый раз в одну базовую величину, то есть в 10 долларов. Инспекторы ежедневно составляют десятки протоколов и призывают соблюдать правила на дороге. С начала года 24 ДТП с участием маршруток, и это только в Минске.

«26 граждан получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие под названием «Автобус». В рамках этого мероприятия осуществляется контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения», – отметила инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Косаревская.



ГАИ проверит также автобусы и троллейбусы. Но там, отмечают инспекторы, замечаний не так много. Все же водители маршрутных такси чаще других в нарушителях. Видимо, в спешке забывают, что в их руках не только руль, но и жизни пассажиров.