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Операция «Автобус»: в Беларуси ГАИ проверяет общественный транспорт
13.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проверяют общественный транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции смотрят не только на техническое состояние машин, но и на то, как водители соблюдают правила. Много ли нарушителей, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
С пассажирского сиденья в больницу – случай нередкий. Как и в этот раз. Маршрутка при обгоне столкнулась со встречным автомобилем. Но пассажирам повезло – все живы, троих госпитализировали. Сократить количество ДТП с участием общественного транспорта – важная задача ГАИ.
На этой станции в Минске с десяток маршруток. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют техническое состояние транспорта. В этом микроавтобусе, который отправляется в Гомельскую область, неисправностей нет. Редкий случай. За мелкие нарушения водителя не штрафовали.
«Главное, чтобы трезвый был, машина чтобы исправная была. Проверяешь перед рейсом, смотришь страховки», – указал водитель маршрутного такси Владимир Харкевич.
Тормоза, состояние лобового стекла, износ покрышек и люфт руля – все должно быть в пределах нормы. А еще количество мест для пассажиров. Многие перевозчики
А еще у маршруток есть свой «фирменный» стиль вождения, шутят сотрудники ГАИ. Резко тормозить, неправильно перестраиваться и не включать поворотники. Этот водитель так спешил, что на красный свет проехал. За нарушение получил штраф. На первый раз в одну базовую величину, то есть в 10 долларов. Инспекторы ежедневно составляют десятки протоколов и призывают соблюдать правила на дороге. С начала года 24 ДТП с участием маршруток, и это только в Минске.
«26 граждан получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие под названием «Автобус». В рамках этого мероприятия осуществляется контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения», – отметила инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Косаревская.
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Сотрудники Госавтоинспекции смотрят не только на техническое состояние машин, но и на то, как водители соблюдают ПДД.
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