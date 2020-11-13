ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Песков: Мы поддерживаем легитимного президента Беларуси и законность в братской стране

13.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия выступает за легитимного президента Беларуси и соблюдение законности в братской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, почему РФ поддерживает Александра Лукашенко.

«Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране», – отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что народы России и Беларуси являются родственными и страны дорожат союзническими отношениями друг с другом.

В Беларуси на выборах президента 9 августа победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После этого в стране начались протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Официально подтверждена гибель трех протестующих. Акции несогласных продолжаются до сих пор. При этом проходят и мероприятия в поддержку Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью, отвечая на вопрос, почему Россия поддерживает Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Плата за удовольствие: теперь у Дзюбы вымогают миллионы долларов за видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика