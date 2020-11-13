Песков: Мы поддерживаем легитимного президента Беларуси и законность в братской стране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия выступает за легитимного президента Беларуси и соблюдение законности в братской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT , отвечая на вопрос, почему РФ поддерживает Александра Лукашенко.

«Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране», – отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что народы России и Беларуси являются родственными и страны дорожат союзническими отношениями друг с другом.