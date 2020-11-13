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Песков: Мы поддерживаем легитимного президента Беларуси и законность в братской стране
13.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия выступает за легитимного президента Беларуси и соблюдение законности в братской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью
«Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране», – отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что народы России и Беларуси являются родственными и страны дорожат союзническими отношениями друг с другом.
В Беларуси на выборах президента 9 августа победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После этого в стране начались
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Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью, отвечая на вопрос, почему Россия поддерживает Александра Лукашенко.
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