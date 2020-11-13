В Бресте BMW врезался в разделительное ограждение и опрокинулся

Источник материала: Tut.by

В Бресте легковушка врезалась в разделительное ограждение в перевернулась, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 12 ноября, около 17.00, напротив дома № 113 на улице Янки Купалы. По предварительной информации, 20-летний водитель BMW не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего транспортное средство врезалось в разделительное ограждение и перевернулось.





В результате ДТП водитель легковушки не пострадал, а 20-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.