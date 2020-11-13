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В Бресте BMW врезался в разделительное ограждение и опрокинулся

13.11.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте легковушка врезалась в разделительное ограждение в перевернулась, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 12 ноября, около 17.00, напротив дома № 113 на улице Янки Купалы. По предварительной информации, 20-летний водитель BMW не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего транспортное средство врезалось в разделительное ограждение и перевернулось.


В результате ДТП водитель легковушки не пострадал, а 20-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.

 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП водитель легковушки не пострадал, а 20-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.
 
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