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В Бресте BMW врезался в разделительное ограждение и опрокинулся
Источник материала: Tut.by
В Бресте легковушка врезалась в разделительное ограждение в перевернулась,
Авария произошла 12 ноября, около 17.00, напротив дома № 113 на улице Янки Купалы. По предварительной информации, 20-летний водитель BMW не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего транспортное средство врезалось в разделительное ограждение и перевернулось.
В результате ДТП водитель легковушки не пострадал, а 20-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.
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В результате ДТП водитель легковушки не пострадал, а 20-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.
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