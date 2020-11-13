«Ты наш воин света». Как на смерть Романа Бондаренко реагируют белорусские звезды

Вчера и сегодня белорусы активно высказываются в соцсетях о смерти Романа Бондаренко, скончавшегося в БСМП после жестоких побоев. Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне и тоже выразили соболезнования семье погибшего. Собрали их комментарии.
«Сколько крови еще вы готовы оправдывать?»
Ребята из NaviBandнаписали эмоциональный пост и прикрепили к нему черный квадрат:
— Убили молодого парня Романа Бондаренко. На его месте мог быть каждый. Нет сил и эмоций. Беларусь захвачена бандитами. О каком диалоге может идти речь? Сколько еще мы будем все это терпеть?! Соболезнования семье Ромы.
Отреагировала на смерть Бондаренко исполнительница Анна Шаркунова. Девушка написала: «Убит». Певица Искуи Абалянзадалась таким вопросом: «Все. Жизнь оборвалась. Сколько еще нужно жертв этому режиму?».
«Не забудзем», — написали музыканты из могилевской группы Nizkiz. Рэпер ЛСПопубликовал черную картинку со словами R.I.P. Шоумен Денис Курьянпризвал объявить 13 ноября «днем траура по очередному погибшему на мирной улице Минска».
Исполнитель Uzariразместил в сторис свечку на черном фоне и скриншот из «ВКонтакте» Романа, где парень написал «Никогда не сдавайся». Аналогично отреагировал на смерть молодого человека и ведущий Дмитрий Кохно. Свечу на окно у себя дома вчера поставил комик Дмитрий Нарышкин: «На каждое окно. Каждый вечер». Зажгла поминальную свечу и певица Лариса Грибалева:
— Сколько крови еще вы готовы оправдывать? Упокой душу убиенного Романа, — написала исполнительница.
Вчерашние новости у себя в соцсетях транслировали Света Бень, Palina (Полина Республика), группа «J:Морс» и другие. Черный экран в знак солидарности опубликовали Лера Яскевич, коллектив Akute и рэпер Бакей.
«В мирной Беларуси убит десяток прекрасных людей, сотни пропавших без вести — и все молчат»
Активнее всего высказались белорусские звезды, которые живут за рубежом. Белорусский писатель Саша Филипенко констатировал для своих подписчиков: «в Беларуси еще одна смерть». Он верит, что совсем скоро «мы узнаем и назовем имена и фамилии всех, кто убивал, и всех, кто отправлял шакалов во двор Романа». Он потребовал от правоохранителей, чтобы уже сегодня были названы имена всех причастных к убийству парня. «Мы требуем открытого суда!» — заключил Филипенко.
Рита Дакотаподелилась, что «Площадь перемен» — это «ее двор», на этой площадке она гуляет с дочкой Мией. У себя в Instagram певица вспомнила погибших за время протестов, а еще возмутилась, что деньги, заработанные с ее песни «Уходи» и пожертвованные в фонды солидарности, украли.
— В США за убийство темнокожего наркомана вышла вся страна. Полицейские стояли на коленях. В мирной Беларуси убит десяток прекрасных молодых мирных людей, сотни пропавших без вести — и все молчат. Я не верю, что это вообще возможно, — написала Дакота.
Стендап-комик Слава Комиссаренконаписал: «Режим продолжает избивать, калечить и убивать белорусов». Его коллега Андрей Скороход написал сразу несколько постов о смерти Бондаренко. Он сказал, что выступает против насилия, но, по его словам, «чем больше люди терпят издевательства, тем жестче рано или поздно будет отпор». И добавил:
— Мне пишут тысячи людей из Беларуси, ты-ся-чи: «Мы плачем, мы боимся, не хватает злости <…>». Целая страна пребывает в беспрецедентном напряжении, в страхе и злости одновременно. Слезы. Ужас. Отчаяние.
Анжелика Агурбашрассказала своим подписчикам, что «в Беларуси убили человека просто за ленточки», и призвала неравнодушных собраться у белорусского посольства в Москве в цепи памяти.
— Нет слов, нет сил. Роман, сынок, светлая память тебе. Ты наш воин света, ты наш герой! — высказалась певица.
Напомним, вчера ночью в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов. Как рассказали TUT.BY жители известной «Площади перемен», в среду вечером в их двор приехали люди в гражданской форме и масках снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит.
Если вы видели другие высказывания звезд о смерти Романа, сообщите об этом на ulyana.budik@tutby.com.