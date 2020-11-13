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Сотрудники представительства ЕС почтили минутой молчания Романа Бондаренко
Источник материала: Навiны
Роман Бондаренко — это еще одна невосполнимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее, говорится в заявлении представительства Евросоюза в Беларуси.
«Мы потрясены и глубоко опечалены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, который скончался вчера в больнице от тяжелых травм, вызванных жестокими действиями милиции за день до этого. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и соседям», — отмечается в заявлении, сообщает
Представительство ЕС солидарно со всеми мирно протестующими белорусами, которые пострадали от действий белорусских властей.
«Сегодня в 12:00 все сотрудники представительства ЕС почтили
31-летний Роман Бондаренко, задержанный милицией после инцидента на «площади Перемен» на улице Червякова в Минске вечером 11 ноября, скончался на следующий день.
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Роман Бондаренко — это еще одна невосполнимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее, говорится в заявлении представительства Евросоюза в...
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