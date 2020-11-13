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Семерых участников акции в память о Романе Бондаренко задержали в Бресте

13.11.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 ноября в Бресте задержаны семь участников акции в памяти о погибшем накануне Романе Бондаренко, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

Семерых участников акции в память о Романе Бондаренко задержали в Бресте

По его словам, в полдень в разных частях города люди начали выстаиваться в цепочки, чтобы почтить память Бондаренко.

«Примерно в 12:20 силовики начали задерживать участников акции. Четыре человека были задержаны на перекрестке улицы Московской с Партизанским проспектом, два — на улице Октябрьской Революции около гребного канала, один — на проспекте Машерова рядом с остановкой общественного транспорта МОПРа», — дополнил Величкин.

По его словам, задержанных усадили в микроавтобусы и увезли. Правозащитники выясняют, куда их доставили.

 
Теги: Брест
 
 
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13 ноября в Бресте задержаны семь участников акции в памяти о погибшем накануне Романе Бондаренко, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.
 
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