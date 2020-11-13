Семерых участников акции в память о Романе Бондаренко задержали в Бресте

13 ноября в Бресте задержаны семь участников акции в памяти о погибшем накануне Романе Бондаренко, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.





По его словам, в полдень в разных частях города люди начали выстаиваться в цепочки, чтобы почтить память Бондаренко.

«Примерно в 12:20 силовики начали задерживать участников акции. Четыре человека были задержаны на перекрестке улицы Московской с Партизанским проспектом, два — на улице Октябрьской Революции около гребного канала, один — на проспекте Машерова рядом с остановкой общественного транспорта МОПРа», — дополнил Величкин.

По его словам, задержанных усадили в микроавтобусы и увезли. Правозащитники выясняют, куда их доставили.