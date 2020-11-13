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Приостановлена проверка по факту смерти Александра Тарайковского

13.11.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет приостановил проверку по факту смерти Александра Тарайковского. Соответствующее уведомление, датированное 10 ноября, сегодня получила адвокат семьи Тарайковского Альвина Мингазова.

Приостановлена проверка по факту смерти Александра Тарайковского
Александр Тарайковский. Фото wikimedia

Адвокат сообщила БелаПАН, что в документе говорится о приостановке проверки на основании чч. 1 и 2 ст. 173-3 Уголовно-процессуального кодекса (приостановление и возобновление проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении).

«Там не конкретизирована [причина], есть разные пункты, по которым можно приостановить проверку. Это неполучение ответа на международный запрос, неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности. Я предполагаю, что [причиной стало], скорее всего, что-то связанное с экспертизой. Это мое предположение, я буду уточнять», — сказала Мингазова.

По словам адвоката, предельный срок приостановки проверки по заявлению не может превышать трех месяцев, после чего должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

34-летний житель Минска Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа около станции метро «Пушкинская» в ходе разгона силовиками мирной демонстрации против официальных итогов президентских выборов.

МВД сразу заявило, что Тарайковский «пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке и привело к смерти. Однако позже было опубликовано видео, сделанное в Минске агентством Associated Press, опровергающее эту версию. На нем видно, что безоружный мужчина, в котором родители Тарайковского опознали сына, упал на асфальт после выстрела со стороны силовиков.

11 августа СК начал проверку по факту смерти Тарайковского, в рамках проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза.

6 октября адвокат Мингазова направила в СК заявление отца Тарайковского о возбуждении уголовного дела, ознакомлении с результатами судмедэкспертизы и приобщении видеоматериалов, которые удалось добыть защите.

5 ноября в интервью «Радыё Свабода» Мингазова сообщила, что уголовное дело по факту смерти погибшего пока не открыто. В ознакомлении с результатами судмедэкспертизы родным отказывают, но видеоматериалы защиты СК принял.

«Нам удалось добыть видеоматериалы, которые были приобщены к делу. Мы нашли прямого свидетеля убийства, — рассказала адвокат. — Также был сделан запрос в городскую станцию скорой медицинской помощи о предоставлении копии карты вызова бригады срочной помощи и копии журнала записи вызовов. Указанные документы предоставили отцу погибшего. Из них следует характер ранения — пулевое в грудь в область сердца. При этом при осмотре тела никакого выходного отверстия со спины родственники не видели».

6 ноября о гибели Тарайковского на встрече со студентами МГЛУ высказался первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«Я не буду говорить о его личности, хотя и знаю много, — цитировал милицейского чиновника телеграм-канал «Студэнцкая думка». — Смерть — это всегда трагедия, неэтично комментировать это, запомните, и через пару лет вы меня поймете».

«В данный момент следствием проводятся экспертизы, чтобы установить произошедшее. Наберитесь терпения, мы всё узнаем в скором будущем», — заявил Казакевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет приостановил проверку по факту смерти Александра Тарайковского. Соответствующее уведомление, датированное 10 ноября, сегодня получила...
 
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