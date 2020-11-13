Синоптики предупредили о мокром снеге в субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен на субботу, 14 ноября, из-за возможного налипания мокрого снега, об этом сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны выпадут мокрый снег и дождь. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ночью и утром местами на северо-востоке страны ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед.

Слабый туман будет и в столице. По прогнозам, минчанам также стоит ждать мокрого снега и дождя – вероятность осадков составляет более 90%.

Ожидается слабый до умеренного южный ветер.

Ночью по стране температура будет находиться в пределах от -2°С до +3°С, по юго-западу +4..+5°С. Днем столбик термометра будет колебаться от 0 до +5° С, по юго-западу +6..+8° С.

Атмосферное давление будет слабо падать ночью, днем существенно не изменится.

По данным синоптиков, осадки сохранятся также в ближайшие дни на юго-востоке страны. Температура существенно не изменится.

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