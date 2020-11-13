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В Испании неудачно отреставрировали статую. Теперь над ней угорают в соцсетях

13.11.2020 14:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы думаете, что только в Беларуси реставрация старинных зданий порой вызывает недоумение, то спешим вас еще больше расстроить (или обнадежить). В испанском городе Паленсия неизвестный «мастер своего дела» вдохнул вторую жизнь в статую, установленную на фасаде дома 1923 года постройки. Правда, после такого «ремонта» улыбающееся лицо пастушки сменилось странной гримасой: пропали щеки, нос превратился в картошку, а вместо глаз появились две дыры. Об этом странном происшествии в мире архитектуры сообщает The Guardian.

Возможно, столь дивное преображение никто бы и не заметил, если бы не художник Антонио Гузман Капель. В своем Facebook он с иронией назвал скульптуру шедевральной, подметив ее сходство с мультяшным героем. Фотография разлетелась по социальным сетям, многие пользователи стали язвительно сравнивать статую с другими жертвами «реставрации», например, «пушистым Иисусом».

В Испании неудачно отреставрировали статую. Теперь над ней угорают в соцсетях

— Я уверен, что тот, кто это сделал, получил за это деньги, — написал Гузман. — Но более серьезное преступление совершил человек, который это заказал.

Подобные случаи в Испании происходят из-за ее специфических законов: они разрешают проводить реставрацию всем желающим, даже несмотря на отсутствие навыков.

На архитектурную шалость уже отреагировала Испанская профессиональная ассоциация реставраторов и консерваторов в своем Twitter.

— Это не реставрация, это непрофессиональное вмешательство, — заявили ее участники.

 
 
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Если вы думаете, что только в Беларуси реставрация старинных зданий порой вызывает недоумение, то спешим вас еще больше расстроить (или обнадежить). В испанском...
 
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