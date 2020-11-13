Появился список смартфонов Huawei и Honor, поддерживающих Harmony OS

Источник материала: Onliner

В планах компании Huawei запустить в декабре бета-версию новой операционной системы для мобильных устройств Harmony OS для разработчиков. Публичная бета, как ожидается, выйдет лишь в апреле будущего года. По словам представителей Huawei, около 90% смартфонов компании будут поддерживать новую ОС.

В сети появился список смартфонов, у которых не возникнет проблем с переходом на Harmony OS. Среди них есть как уже выпущенные аппараты, так и те, которым еще предстоит появиться на рынке.

Официально эта информация не подтверждена, однако ресурс Huawei Central, который распространил ее, не был замечен в публикации недостоверных сведений. Кроме смартфонов, в списке есть также умные часы и планшеты.

Смартфоны Huawei:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8 (Новая модель)

Huawei Nova 8 Pro (Новая модель)

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Смартфоны Honor:

Honor V40 (Upcoming)

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Носимые устройства:

Huawei Watch GT 2 Pro (предустановлена, версия для Китая)

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

Планшеты:

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6