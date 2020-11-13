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Появился список смартфонов Huawei и Honor, поддерживающих Harmony OS

13.11.2020 14:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В планах компании Huawei запустить в декабре бета-версию новой операционной системы для мобильных устройств Harmony OS для разработчиков. Публичная бета, как ожидается, выйдет лишь в апреле будущего года. По словам представителей Huawei, около 90% смартфонов компании будут поддерживать новую ОС.

В сети появился список смартфонов, у которых не возникнет проблем с переходом на Harmony OS. Среди них есть как уже выпущенные аппараты, так и те, которым еще предстоит появиться на рынке.

Официально эта информация не подтверждена, однако ресурс Huawei Central, который распространил ее, не был замечен в публикации недостоверных сведений. Кроме смартфонов, в списке есть также умные часы и планшеты.

Смартфоны Huawei:

  • Huawei Mate 40
  • Huawei Mate 40 Pro
  • Huawei Mate 40 Pro+
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei Mate 30 4G
  • Huawei Mate 30 Pro 4G
  • Huawei Mate 30 5G
  • Huawei Mate 30 Pro 5G
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei Nova 8 (Новая модель)
  • Huawei Nova 8 Pro (Новая модель)
  • Huawei Nova 7 Pro 5G
  • Huawei Nova 7 5G
  • Huawei Nova 7 SE
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 X 4G
  • Huawei Mate 20 X 5G
  • Huawei Mate 20 RS
  • Huawei Nova 6 5G
  • Huawei Nova 6 SE

Смартфоны Honor:

  • Honor V40 (Upcoming)
  • Honor 30 Pro
  • Honor 30 Pro+
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro
  • Honor Play 4 Pro
  • Honor X10 5G
  • Honor 30
  • Honor 30S
  • Honor X10 5G
  • Honor 20 Pro
  • Honor 20
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro

Носимые устройства:

  • Huawei Watch GT 2 Pro (предустановлена, версия для Китая)
  • Huawei Watch GT 2e
  • Huawei Watch GT 2

Планшеты:

  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G
  • Honor Tablet V6
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В планах компании Huawei запустить в декабре бета-версию новой операционной системы для мобильных устройств Harmony OS для разработчиков. Публичная бета, как ожидается,...
 
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