Появился список смартфонов Huawei и Honor, поддерживающих Harmony OS

В планах компании Huawei запустить в декабре бета-версию новой операционной системы для мобильных устройств Harmony OS для разработчиков. Публичная бета, как ожидается, выйдет лишь в апреле будущего года. По словам представителей Huawei, около 90% смартфонов компании будут поддерживать новую ОС.
В сети появился список смартфонов, у которых не возникнет проблем с переходом на Harmony OS. Среди них есть как уже выпущенные аппараты, так и те, которым еще предстоит появиться на рынке.
Официально эта информация не подтверждена, однако ресурс Huawei Central, который распространил ее, не был замечен в публикации недостоверных сведений. Кроме смартфонов, в списке есть также умные часы и планшеты.
Смартфоны Huawei:
Huawei Mate 40
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
Huawei Mate X
Huawei Mate Xs
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro+
Huawei Mate 30 4G
Huawei Mate 30 Pro 4G
Huawei Mate 30 5G
Huawei Mate 30 Pro 5G
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei Nova 8 (Новая модель)
Huawei Nova 8 Pro (Новая модель)
Huawei Nova 7 Pro 5G
Huawei Nova 7 5G
Huawei Nova 7 SE
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X 4G
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei Mate 20 RS
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 6 SE
Смартфоны Honor:
Honor V40 (Upcoming)
Honor 30 Pro
Honor 30 Pro+
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor Play 4 Pro
Honor X10 5G
Honor 30
Honor 30S
Honor X10 5G
Honor 20 Pro
Honor 20
Honor 9X
Honor 9X Pro
Носимые устройства:
Huawei Watch GT 2 Pro (предустановлена, версия для Китая)