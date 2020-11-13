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«Майора, почувствовавшего вкус крови, нельзя остановить». Почему ни один силовик ещё не ответил за преступления

13.11.2020 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лев Львовский обычно рассказывает KYKY, что происходит с экономикой Беларуси, потому что его профессия – экономист, и он числится научным сотрудником в Beroc. Но сегодня Лев решил высказаться не про ВВП, он написал пост о том, почему насилие в Беларуси нельзя прекратить без смены режима. 

«9-11 августа власти Беларуси устроили настоящий ад из убийств, избиений, пыток и изнасилований. Но, может быть, это были лишь перегибы на местах? Власть просто сказала: «Фас», но так как протест не затух, то теперь этого больше не потребуется? Может быть, можно просто переждать, и если ближайшие пару лет не выходить с флагами, то и насилия больше не будет, а там уж как-нибудь придёт 'путин' и всех сменит? Нет.

Казалось бы, власти было бы выгодно представить убийства и пытки как «перегибы на местах», но она этого не делает. Ни один силовик не наказан, не посажен, даже не уволен или понижен в звании, и вот почему. Сейчас власть держится лишь на двух столпах: силовики и молчание людей из вертикали.

Если наказать хоть одного лейтенанта за избиение беременной женщины, то отныне каждый раз, когда ОМОНу будут давать устный преступный приказ, они будут помнить, что теперь у них есть реальный шанс ответить, если «переборщат».

Люди перестанут выполнять устные приказы, институт силового террора рассыплется.

Но это все борьба с активно протестующими. Может, если не протестовать, то это даст личную безопасность? Тоже нет. Сейчас силовики борются с несогласными, но когда-нибудь они выкроют пару часов свободного времени. Майору понравится ваша жена, не понравится, как ваш муж припарковался и зажал его машину. Жена майора задумается, а почему именно вы владеете этим милым ресторанчиком у неё под окнами?

Этот майор придёт к вам и будет пытать, насиловать и убивать.

Если начальству покажется, что это уже какой-то беспредел, майор ответит, что если его тронут, то начнут всплывать свидетельства и дела по преступным приказам во время протестов. Этого майора, почувствовавшего вкус крови и безнаказанности, уже нельзя будет остановить, не разрушив систему, обеспечивающую стабильность власти».

Читайте по теме: «Лукашенко уже ушёл». У Беларуси есть три пути: бедность, жесткая диктатура или эволюция – объясняет экономист

 
 
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Лев Львовский обычно рассказывает KYKY, что происходит с экономикой Беларуси, потому что его профессия – экономист, и он числится научным сотрудником в Beroc. Но...
 
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