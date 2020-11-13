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ОМОН тщетно пытается разогнать тысячные цепи солидарности, но уже вышли заводы! Что происходит в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 13 ноября, с самого утра в Минске начали появляться цепи солидарности. Люди с цветами и плакатами выходили на улицы, чтобы почтить память убитого Романа Бондаренко.
В 12 часов дня беларусы устроили масштабную минуту молчания. Вот, как было на «Площади Перемен».
Около полудня в Минске заметили военную технику. Особенно жителей города «порадовали» автозаки с красно-зелеными флагами на кабинах. Примерно в 13 часов ОМОН попытался начать разгон в Серебрянке.
Не можем не обратить ваше внимание на то, что силовики не рискуют ехать к тем цепям солидарности, в которых стоит действительно много человек.
В цепь солидарности собрались и работники МТЗ. Они выстроились с плакатами перед заводом.
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ОМОН тщетно пытается разогнать тысячные цепи солидарности, но уже вышли заводы! Что происходит в Минске
Сегодня, 13 ноября, с самого утра в Минске начали появляться цепи солидарности. Люди с цветами и плакатами выходили на улицы, чтобы почтить память убитого Романа...
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