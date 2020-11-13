Источник материала: Ежедневник

Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель гибели мужчины.

Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.

«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.

В соответствии с УПК срок приостановления проверки может длиться до 3 месяцев.

Альвина Мингазова намерена обратиться за разъяснениями, что именно послужило причиной приостановки проверки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следственный комитет приостановил проверку по делу Александра Тарайковского Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель...

Он также расскахала, что есть свидетель гибели Тарайковского, есть его показания — и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.