ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет приостановил проверку по делу Александра Тарайковского

13.11.2020 14:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель гибели мужчины.

Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.

«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.

В соответствии с УПК срок приостановления проверки может длиться до 3 месяцев.

Альвина Мингазова намерена обратиться за разъяснениями, что именно послужило причиной приостановки проверки.

Он также расскахала, что есть свидетель гибели Тарайковского, есть его показания — и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Появился список смартфонов Huawei и Honor, поддерживающих Harmony OS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика