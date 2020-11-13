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Следственный комитет приостановил проверку по делу Александра Тарайковского
13.11.2020 14:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель гибели мужчины.
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«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.
В соответствии с УПК срок приостановления проверки может длиться до 3 месяцев.
Альвина Мингазова намерена обратиться за разъяснениями, что именно послужило причиной приостановки проверки.Он также расскахала, что есть свидетель гибели Тарайковского, есть его показания — и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.
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Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих не возбуждено, хотя есть свидетель...
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