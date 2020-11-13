Поверили в банки? Отток вкладов в октябре практически прекратился. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По данным Нацбанка в октябре отток рублевых вкладов и денег с карточек практически остановился, незначительно сократился объем валютных вкладов. Так, на 33,9 млн рублей снизился объем срочных вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования сократились на 25,8 млн рублей. При этом валютные вклады снизились незначительно. За октябрь они уменьшились на $100,5 млн. Всего за три последних месяца валютные вклады физлиц похудели на $1,2 млрд или на 17%.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?