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Поверили в банки? Отток вкладов в октябре практически прекратился. Одной картинкой

13.11.2020 14:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По данным Нацбанка в октябре отток рублевых вкладов и денег с карточек практически остановился, незначительно сократился объем валютных вкладов. Так, на 33,9 млн рублей снизился объем срочных вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования сократились на 25,8 млн рублей. При этом валютные вклады снизились незначительно. За октябрь они уменьшились на $100,5 млн. Всего за три последних месяца валютные вклады физлиц похудели на $1,2 млрд или на 17%.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Общая сумма потерь по вкладам в белорусских рублях за август-октябрь достигла 1 млрд рублей, а по валютным вкладам населения – $1,2 млрд. Октябрь демонстрирует возвращение веры белорусов в банковскую систему, по крайне мере в отношении вкладов. Напомним, мощный отток депозитов вынудил Нацбанк ввести ограничения на предоставление ликвидности банкам, чтобы рублевая ликвидность не вышла на валютный рынок. Это привело к приостановке выдачи новых кредитов населению со стороны практически всех банков, а ставки по рублевым депозитам устремились вверх. Также Нацбанк вынужден был продлить срок ограничений по кредитованию до января 2021 года.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют
 
 
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В октябре отток вкладов из банковской системы Беларуси практически остановился. Об этом свидетельствует статистика Национального банка. Изучаем изменения в...
 
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