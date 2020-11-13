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Поверили в банки? Отток вкладов в октябре практически прекратился. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
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Общая сумма потерь по вкладам в белорусских рублях за август-октябрь достигла 1 млрд рублей, а по валютным вкладам населения – $1,2 млрд. Октябрь демонстрирует возвращение веры белорусов в банковскую систему, по крайне мере в отношении вкладов. Напомним, мощный отток депозитов вынудил Нацбанк ввести ограничения на предоставление
Текст: Владимир Лужнёв
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В октябре отток вкладов из банковской системы Беларуси практически остановился. Об этом свидетельствует статистика Национального банка. Изучаем изменения в...
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