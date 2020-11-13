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Санкция на убийство: СК приостановил проверку по делу Александра Тарайковского

13.11.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих пор не возбуждено, хотя есть свидетель его убийства

Санкция на убийство: СК приостановил проверку по делу Александра Тарайковского
Об этом TUT.BY рассказала адвокат Альвина Мингазова.

«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.

В соответствии с УПК срок приостановления проверки может длиться до 3 месяцев.

Альвина Мингазова намерена обратиться за разъяснениями, что именно послужило причиной приостановки проверки.

Она также сообщила, что есть свидетель гибели Тарайковского, есть его показания — и снятые на видео, и письменные. Следственный комитет просит предоставить его данные, и адвокат их не скрывает, как и сам свидетель.



Тем временем, пока СК не спешит "дать правовую оценку" гибели Александра Тарайковского, на двух минчан уже завели уголовное дело за надпись «Не забудем» на месте гибели Тарайковского. 

Обвиняемая Мария Бобович сейчас находится под стражей, ей вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса РБ — ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества). 

Также за решеткой за восстановление фразы «Не забудем» оказался Денис Греханов. По словам его мамы, «Горремавтодор» насчитал ущерб в 10 тысяч рублей. 

Марии и Денису грозит до 10 лет лишения свободы.

На этом фоне сегодняшнее заявление СК звучит особенно цинично - поскольку это официальное одобрение того факта, что убийцы свободно разгуливают по нашим улицам и, более того, продолжают убивать мирных граждан.
 
Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минску приостановлена проверка по делу Александра Тарайковского. Уголовное дело до сих пор не возбуждено, хотя есть...
 
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