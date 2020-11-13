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Хомутовский - об убийстве Романа Бондаренко: У преступлений против своего народа нет срока давности

13.11.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский выразил соболезнования родным и близким убитого жителя двора Перемен Романа Бондаренко.

«Вчера был убит Роман Бондаренко. Приношу свои соболезнования родным и близким Романа. Все виновные обязаны понести наказание. У преступлений против своего народа нет срока давности.


Сегодня 13 ноября в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания», – сказал Хомутовский в видео, размещенном в своем Интаграме.
 
 
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Экс-вратарь сборной Беларуси Василий Хомутовский выразил соболезнования родным и близким убитого жителя двора Перемен Романа Бондаренко.
 
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