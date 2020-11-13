Хомутовский - об убийстве Романа Бондаренко: У преступлений против своего народа нет срока давности

«Вчера был убит Роман Бондаренко. Приношу свои соболезнования родным и близким Романа. Все виновные обязаны понести наказание. У преступлений против своего народа нет срока давности.









Сегодня 13 ноября в 12.00 где бы вы не были, остановитесь. Давайте вместе почтим память Романа Бондаренко минутой молчания», –Хомутовский в видео, размещенном в своем Интаграме.