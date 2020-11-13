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Карабах горит: жители Нагорного Карабаха сожгли свои дома

13.11.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома и распространять видео в соцсетях.

Жители города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе начали сжигать свои дома после объявления о переходе некоторых карабахских территорий Азербайджану. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, жители Карвачара перед тем, как покинуть город, вывозят из своих домов домашнюю утварь, мебель и животных. На северной дороге Карабаха скопились автомобили, среди них много микроавтобусов и грузовиков.


фото: соцсети

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. 
 
 
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Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома и распространять видео в соцсетях.
 
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