Карабах горит: жители Нагорного Карабаха сожгли свои дома

сообщает Sputnik Армения. Жители города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе начали сжигать свои дома после объявления о переходе некоторых карабахских территорий Азербайджану. Об этомSputnik Армения.





По данным агентства, жители Карвачара перед тем, как покинуть город, вывозят из своих домов домашнюю утварь, мебель и животных. На северной дороге Карабаха скопились автомобили, среди них много микроавтобусов и грузовиков.









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Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома.