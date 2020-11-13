|
Бизнес-союз: Директор не в праве создавать профсоюзную организацию
Источник материала: АФН
Понуждение директоров частных фирм со стороны властей и профсоюзов лично заняться созданием профсоюзных организаций среди подчиненных работников является нарушением законодательства.
Об этом говорится в сообщении на сайте бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессор М.С.Кунявского.
Согласно нормам Международной организации труда (МОТ), в частности Конвенциям №87 и 98, ратифицированным Республикой Беларусь, создание первичной профсоюзной организации является свободным решением трудового коллектива предприятия, органы государственной власти должны воздерживаться от всякого ограничения данного права, а наниматели от попыток контролировать профсоюзные организации.
«Любое понуждение со стороны должностных лиц местных и государственных органов управления, попытки обязать руководителя организации создать среди подчиненных ему работников профсоюзную организацию расценивается МОТ как нарушение Конвенций 87 и 98 и могут быть поводом к рассмотрению таких нарушений в комиссиях МОТ», - говорится в сообщении.
Согласно ст. 355 Трудового кодекса Республики Беларусь, руководитель организации является представителем интересов нанимателя, а не работников. Следовательно, директор не вправе заниматься созданием профсоюзной организации от имени работников и быть ее членом.
В соответствии с декретом от 26.02.1999 №2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» для создания на предприятии профсоюза требуется не менее 10 работников, напомнили в бизнес-союзе.
Также БСПН напоминает, декрет от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» не содержит такого основания для ликвидации предприятия, как отсутствие на нем профсоюзной организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Понуждение директоров частных фирм со стороны властей и профсоюзов лично заняться созданием профсоюзных организаций среди подчиненных работников является...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)