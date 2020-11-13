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В ЕС заявили о готовности ввести санкции против Беларуси из-за смерти Бондаренко

13.11.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз считает смерть оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске "постыдным результатом действий властей Беларуси".

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.

"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко скончался после многочасовой операции в больнице в результате травм, полученных, согласно сообщениям, в результате насилия со стороны одетых в гражданскую одежду полицейских. Это возмутительный и позорный результат действий властей Беларуси, которые не только продолжают прямые и жестокие репрессии против своего населения, но также создали атмосферу, где такие беззаконные акты насилия имеют место", - говорится в заявлении. В нем выражаются соболезнования семье Романа Бондаренко и подчеркивается поддержка, которую ЕС выражает всем белорусам, выступающим против итогов президентских выборов 9 августа.

В заявлении также повторяется позиция ЕС с призывом к правительству страны "прекратить насилие в отношение населения и привлечь виновных к ответственности". "ЕС уже ввел санкции против 55 чиновников и лиц, ответственных за насилие, и готов вводить дополнительные меры", - в очередной раз повторили во внешнеполитической службе сообщества.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз считает смерть оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске "постыдным результатом действий властей Беларуси".
 
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