СК приостановил проверку по факту смерти Александра Тарайковского

Источник материала: АФН

Следственный комитет приостановил проверку по факту смерти Александра Тарайковского.

Соответствующее уведомление, датированное 10 ноября, сегодня получила адвокат семьи Тарайковского Альвина Мингазова, передает БелаПАН.

Адвокат сообщила, что в документе говорится о приостановке проверки на основании чч. 1 и 2 ст. 173-3 Уголовно-процессуального кодекса (приостановление и возобновление проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении).

«Там не конкретизирована, есть разные пункты, по которым можно приостановить проверку. Это неполучение ответа на международный запрос, неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности. Я предполагаю, что [причиной стало], скорее всего, что-то связанное с экспертизой. Это мое предположение, я буду уточнять», — сказала Мингазова.

По словам адвоката, предельный срок приостановки проверки по заявлению не может превышать трех месяцев, после чего должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе.

34-летний житель Минска Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа около станции метро «Пушкинская» в ходе разгона силовиками мирной демонстрации против официальных итогов президентских выборов.