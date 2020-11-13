Wargaming объявил о планах открыть офис в Вильнюсе в следующем году

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 13 ноября, Wargaming Group Limited объявил о планах открыть офис в Вильнюсе в первом квартале 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Фото: Wargaminge

В сообщении отмечается, что создание нового подразделения является развитием действующего «принципа распределенной разработки и оперирования продуктов». При такой организации работы игровыми проектами занимаются сотрудники из разных офисов.

Напомним, что офисы WG в Центральной и Восточной Европе расположены в Минске, Киеве и Праге. Теперь к ним добавится и литовская столица.

— Вильнюс — идеальная локация для открытия нового представительства компании, если принять во внимание близость города к другим офисам, развитую инфраструктуру и прекрасные логистические возможности Литвы, — говорит Мэтт Харадон, глобальный директор по персоналу компании Wargaming. — В течение 3−4 лет мы планируем увеличить численность сотрудников вильнюсского офиса до нескольких сотен. В начальный период становление новой команды будет осуществляться с привлечением опытных сотрудников, в основном пражского, киевского, минского и питерского офисов компании, переведенных в Вильнюс с учетом их интересов и интересов бизнеса.

В настоящий момент компания с общей численностью сотрудников в 5500 человек планомерно расширяет свое присутствие в Европе. В 2017-м организация открыла офис в Праге с целью наращивания экспертизы в европейском регионе.

Вильнюсское подразделение будет также участвовать в разработке текущих и будущих проектов компании, в том числе в улучшении взаимодействия с другими офисами Wargaming, расположенными по всему миру.