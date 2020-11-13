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Минское «Динамо» обыграло в гостях хабаровский «Амур»

13.11.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» обыграло в гостях хабаровский «Амур» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Счет на седьмой минуте открыл форвард хозяев Владимир Бутузов, но практически сразу же равновесие восстановил Брэндон Козун.

Равным счет оставался до середины третьего периода, когда победную шайбу забросил Шейн Принс.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор), Колячонок — Менелл, Горбунов — Спунер — Козун; Шинкевич — Соловьев, Принс — Шарангович — Лодня; Знахаренко — Еременко, Воронин — Протас — Буйницкий; Сушко — Усов — Демков; Дерябин, Мартынов.

Эта победа позволила минчанам подняться на четвертое место в Западной конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» обыграло в гостях хабаровский «Амур» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
 
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