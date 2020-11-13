Кварцвинил вместо ламината. Что говорят строители про новый материал и сколько берут за монтаж

Источник материала: Tut.by

Классический выбор для отделки стен и пола в ванной комнате или на кухне — керамогранит. Материал проверенный, прочный, водостойкий, износостойкий. Но недавно на одном строящемся объекте мы заметили что-то новенькое: плиточник клеил на стены тонкие и гибкие плитки с фактурой и цветом сланца. Называется материал кварцвинил. Узнали, что за он, сколько стоит и можно ли с его помощью сэкономить на плиточнике и сократить сроки монтажа.



Фото: birzhaplus.ru

Что за материал?

Кварцвинил — это полностью синтетический материал, который изготавливается из ПВХ и специальных наполнителей. Он многослойный.

Наружный защитный слой в виде пленки из полиуретана, толщина которой определяет срок службы покрытия и устойчивость к повреждениям. Поверхность из полиуретана не скользит.

Декоративный слой с рисунком или имитацией текстуры (под дерево, мрамор, камень и т. д.).

Винил, укрепленный кварцевым песком. Эти составляющие обеспечивают низкий коэффициент теплопроводности и прочную структуру.

Армирующий слой из стекловолокна. Делает плитку гибкой и не поддающейся разрывам.

Снова винил с добавлением кварцевого песка.

Базовый слой из поливинилхлорида, который обеспечивает плотное прилегание к поверхности.



Фото: birzhaplus.ru

Толщина всех шести слоев пластин составляет 1,6−4,0 мм и зависит от верхнего защитного покрытия.

О прочности и предполагаемых сроках службы материала судят по классу износостойкости. Самый низкий (23−31). Такая плитка предназначена для дома и бытовых помещений, срок службы — 5 лет. Класс 32−42 имеет длительную эксплуатацию — 15−20 лет. Плитка самой высокой прочности — класс 43. Ее используют для пола в зданиях с повышенной проходимостью или там, где устанавливают тяжелое оборудование, срок службы — 40 лет.

Кварцвинил для пола

Для полов применяется кварцвиниловая плитка, которая может отличаться по способу монтажа: клеевая, самоклеящаяся, замковая и свободнолежащая.

Популярностью пользуется кварцвинил, который имеет такой же способ монтажа, как и распространенный ламинат. Планки соединяют между собой при помощи механического замка. Они бывают разных типов, но по сути повторяют замок ламината.





Если пол выровнен самонивелирующей смесью, подложка под кварцвинил не нужна. Если это обыкновенная цементная стяжка, то лучше использовать специальную подложку. Использовать мягкую подложку, как при укладке ламината, не рекомендуется. Первое время все будет выглядеть ровно и красиво, но наличие мягкого слоя под замковой плиткой приведет к расхождению швов плитки. Стоит отметить, что существуют модели, которые не нуждаются в дополнительной подложке, так как она уже находится на его нижней планке.

Стоит отметить, что кварцвинил совместим с системами напольного отопления с рабочей температурой до +280С.



Фото: gidpoplitke.ru

Работать с винилом гораздо проще, чем с ламинатом: режется он обыкновенным канцелярским ножом, без шума и пыли. Сроки монтажа максимально короткие — быстрее укладывается только линолеум.

Стоимость работ «под ключ» в среднем по Минску: 4 доллара за «квадрат» за монтаж плитки на клей, 3 доллара — за монтаж замковой плитки.

Плитка для стен

Кварцвиниловая плитка широко применяется для отделки стен санузлов, лоджий и прихожих. Здесь применяется материал без замковых соединений, на специальный клей.



Фото: birzhaplus.ru

— В своих домах мы уже не единожды применяли кварцвиниловую плитку вместо керамогранитной, — рассказывает об опыте применения материала Кирилл Лущик, директор компании «Ярні». — Наши дома поставляются на участок с готовой отделкой, поэтому важно, чтобы во время транспортировки ничего не лопнуло и не отклеилось. Кварцвинил в этом плане ведет себя достойно. Такую плитку мы применяем на стены в санузлах — клеим прямо на ЦСП-плиты. Стоит она в районе 50 рублей за квадрат, что вполне соотносится с ценами на керамическую плитку. Клей для нее покупаем специальный, финского производства. Его, кстати, не надо замешивать, он продается в готовом виде. Он очень прочный: оторвать потом плитку от стены практически невозможно. Из инструментов нужен только специальный шпатель и канцелярский нож.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Кварцвиниловая плитка приклеивается без швов, поэтому дополнительно фуговать стены не нужно. Облицованная поверхность не боится влаги, не трескается.



Фото: homechart.ru

Условия для монтажа виниловой плитки на стены такие же, как и в варианте с полом: поверхность должна быть идеально ровной и твердой. Кварцвинил можно клеить как на монолитные оштукатуренные стены, так и на гипсокартон.



Фото:homechart.ru

Отверстия в плитке под розетки или трубы делать очень просто — канцелярским ножом. Соответственно, плиточник уже не запросит денег за порезку. Стоимость профессиональных услуг — 6 долларов за «квадрат» (работа с керамогранитной плиткой оценивается в два раза дороже).

Впрочем, при желании облицовкой можно заняться и самому: в интернете сейчас можно найти подробные мастер-классы по работе с этим материалом.