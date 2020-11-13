«Нет слов, чтобы выразить свою злость». Станислав Драгун - о смерти Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Футболист борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал смерть Романа Бондаренко.



Фото: БАТЭ

«Вечная память! Нет слов, чтобы выразить свою злость», — написал Драгун на своей странице в инстаграме.

Соболезнования родным Романа выразила и легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, известная тем, что поддерживает действующую власть.

«Нет ничего важнее человеческой жизни. Роман Бондаренко… Соболезнования родным…» — написала Мирончик-Иванова в своем инстаграме .