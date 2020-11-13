|
«Нет слов, чтобы выразить свою злость». Станислав Драгун - о смерти Романа Бондаренко
Источник материала: Tut.by
Футболист борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал смерть Романа Бондаренко.
«Вечная память! Нет слов, чтобы выразить свою злость», — написал Драгун на своей странице в инстаграме.
Соболезнования родным Романа выразила и легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, известная тем, что поддерживает действующую власть.
«Нет ничего важнее человеческой жизни. Роман Бондаренко… Соболезнования родным…» — написала Мирончик-Иванова в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал смерть Романа Бондаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)