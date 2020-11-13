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«Нет слов, чтобы выразить свою злость». Станислав Драгун - о смерти Романа Бондаренко

13.11.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболист борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал смерть Романа Бондаренко.


Фото: БАТЭ

«Вечная память! Нет слов, чтобы выразить свою злость», — написал Драгун на своей странице в инстаграме.

Соболезнования родным Романа выразила и легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, известная тем, что поддерживает действующую власть.

«Нет ничего важнее человеческой жизни. Роман Бондаренко… Соболезнования родным…» — написала Мирончик-Иванова в своем инстаграме.

 
 
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Футболист борисовского БАТЭ и сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал смерть Романа Бондаренко.
 
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