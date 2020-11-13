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Белорусы были признаны бизнесменами года по версии GQ Russia
Источник материала: Tut.by
Издание GQ Russia
Бизнесменами года были признаны Сергей Гончар, Дмитрий Дорин, Евгений Невгень, Андрей Янчуревич — белорусы, бывшие участники команды MSQRD.
Напомним, это приложение в 2016-м приобрел Facebook. После того как белорусская команда вернулась из Лондона в Минск, она
«Приложение Loóna — это маленький шаг для каждого человека, ищущего решение своих проблем со сном, и огромный скачок для всего человечества. Loóna задает новый вектор в отношениях гаджетов и людей», — говорится в описании GQ.
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Награду получили четыре белоруса, бывшие участники команды MSQRD.
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