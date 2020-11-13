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Белорусы были признаны бизнесменами года по версии GQ Russia

13.11.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание GQ Russia назвало победителей премии «GQ Человек года» 2020. В номинации «Бизнесмены года» победила команда стартапа Loóna.


Евгений Невгень рассказывает Юрию Дудю о приложении Loóna. Кадр из фильма «Как устроена IT-столица мира» / YouTube

Бизнесменами года были признаны Сергей Гончар, Дмитрий Дорин, Евгений Невгень, Андрей Янчуревич — белорусы, бывшие участники команды MSQRD.

Напомним, это приложение в 2016-м приобрел Facebook. После того как белорусская команда вернулась из Лондона в Минск, она создала компанию, которая не только создает AR-эффекты для брендов, но и разрабатывает свои мобильные приложения, в частности уже упомянутый интерактивный 3D-проект Loóna — приложение для сна.

«Приложение Loóna — это маленький шаг для каждого человека, ищущего решение своих проблем со сном, и огромный скачок для всего человечества. Loóna задает новый вектор в отношениях гаджетов и людей», — говорится в описании GQ.

 
Теги: Минск
 
 
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Награду получили четыре белоруса, бывшие участники команды MSQRD.
 
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