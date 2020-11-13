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ОМОН приехал к церкви в Могилеве, где собрались почтить память Романа Бондаренко

13.11.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве в полдень 13 ноября более ста человек собрались у православного собора Трех Святителей и почтили минутой молчания память погибшего Романа Бондаренко. Из цветов, свечей, белых и красных лент они создали мемориал.

ОМОН приехал к церкви в Могилеве, где собрались почтить память Романа Бондаренко

Настоятель церкви, по словам прихожан, не возражал, чтобы рядом со входом на территорию святыни было организовано поминальное место.

Примерно через полчаса после начала поминальной акции у церкви появились с десяток сотрудников ОМОНа. От людей потребовали покинуть тротуар, потому что, по утверждениям милиционеров, они мешают проходу прохожим. Тех, кто пришел почтить память Бондаренко, пригласили сделать это в церкви. Милиция не тронула мемориал.

ОМОН приехал к церкви в Могилеве, где собрались почтить память Романа Бондаренко

ОМОН приехал к церкви в Могилеве, где собрались почтить память Романа Бондаренко

Тем, кто спорил с сотрудниками, угрожали задержанием и привлечением к ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Омоновцы вели себя корректно, но настойчиво. Постепенно люди разошлись, а возле церкви было выставлено оцепление, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве в полдень 13 ноября более ста человек собрались у православного собора Трех Святителей и почтили минутой молчания память погибшего Романа Бондаренко. Из...
 
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