Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Известный российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор, а также исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Василий Конов рассказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте".

Отрицательный и положительный взрыв трафика

Скандал с российским футболистом Артемом Дзюбой в СМИ вызвал широкий резонанс, констатировал эксперт. Конов рассказал, что, когда скандальное видео попало в сеть, то взорвало трафик спортивных изданий. Похожий, но меньший всплеск был у известного бойца Хабиба Нурмагомедова в октябре, когда он в очередной раз защитил пояс и завершил карьеру в UFC.

"Это лишнее свидетельство тому, что спорт в чистом виде, к большому сожалению, не интересен широкой массе читателей. Людей волнует личная жизнь с любыми отрицательными и скандальными моментами", - сказал Конов. По его словам, ситуация с Дзюбой стала генерирующей трафик спортивным изданиям в 5-6 раз в отличие от обычного дня.

Но есть и позитивные моменты. В частности, возвращение фигуристки Медведевой к Тутберидзе, тогда произошел также огромный всплеск интереса читателей к этой теме.

Нужно ли освещать неспортивные скандалы в спорте?

Конов отметил, что люди, которые выложили видео с Дзюбой, должны ответить по закону за вмешательство в личную жизнь. По его словам, журналистам важно оставаться в рамках этики и закона. "Как только СМИ начинает помогать преступником, по сути, оно становится соучастником, поэтому форсить видео и скриншоты у себя на ресурсах – недопустимо", - добавил он.

Эксперт сказал, что допустимо взять комментарий у официальных лиц. Также в рамках профессиональной этики можно отрабатывать событие комментариями юристов или тех, кто должен защищать человека, ставшего жертвой преступника.

Например, многие СМИ дали новость только тогда, когда Черчесов сказал, что Дзюба не приедет в сборную. Конов назвал интерес к видео с Дзюбой чрезмерным.

"Прошло шесть дней с момента публикации, и эта тема до сих пор актуальна. Например, вчера в Вечернем Урганте к этой ней возвращались трижды", - отметил он, добавив, что можно залить Дзюбу грязью с ног до головы, но совсем скоро журналистам придется общаться с ним и смотреть в глаза.

Кстати, сегодня российские СМИ пишут, что злоумышленник требовал у Дзюбы 5 миллионов долларов за то, чтобы скандальное видео не появилось в интернете. Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", личность шантажиста известна и самому игроку, и правоохранительным органам. По данным издания, Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег, однако отказал вымогателю. В органы, по данным "Фонтанки", Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Основной вопрос, которым надо руководствоваться - этика. Он распространяется не только на спорт, но и на все сферы жизни. Не мешало бы представить себя на месте Дзюбы, считает эксперт.

"Этическая составляющая должна превалировать над эмоциями и желанием получить трафик. Есть масса интересных тем и без скандалов, которые привлекают зрителей - боксерские поединки, футбол, бои ММА, фигурное катание", - констатировал Конов.

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