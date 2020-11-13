Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пресс-секретарь Путина рассказал о родственных связях с белорусами

Заявления пресс-секретаря российского президента прозвучали в интервьюв котором Песков, в частности, прокомментировал, почему на протяжении долгого президентства Александра Лукашенко Российская Федерация и президент Владимир Путин оказывает белорусской стороне неизменную поддержку вне зависимости от ряда конфликтных ситуаций, периодически возникающих во взаимоотношениях сторон.

"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, поддерживаем законность в нашей братской стране", ― сказал Песков.

По словам Пескова, известно, что "на протяжении более чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику". Так происходит, "потому что мы ближайшие союзники, два родственных народа и, конечно, мы дорожим друг другом", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Люди все разные, они могут считать абсолютно разное, но главным и базовым подходом является законность с точки зрения международного права, все должно быть в рамках законности, и свою законность должны обеспечивать сами белорусы, и никто не должен вмешиваться в их дела", ― заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал различные мнения в российском обществе, насколько такая поддержка белорусского руководства сказывается на рейтинге России и президента Путина.

Также он в очередной раз озвучил отношение российской стороны к тому, что многие западные страны не признали итог президентских выборов в Беларуси и ввели санкции против белорусских официальных лиц.

"Какая-то страна вольна не признавать итоги выборов, но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или нелегитимными, вот таких полномочий нет ни у Европейского Союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши, и так далее, у них просто нет такого права", подытожил Песков.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам высказался о ситуации в Беларуси и оппонентах действующей власти, в частности, прозвучало сожаление главы МИД в связи с тем, что "оппозиция, которая сейчас работает из-за границы ― из Вильнюса и Варшавы ― не хочет никакого диалога, никакой конструктивной программы у нее нет, кроме свержения президента Лукашенко и новых президентских выборов".

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