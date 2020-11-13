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Пресс-секретарь Путина рассказал о родственных связях с белорусами
13.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, поддерживаем законность в нашей братской стране", ― сказал Песков.
По словам Пескова, известно, что "на протяжении более чем десятка лет Российская Федерация и президент России действительно поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику". Так происходит, "потому что мы ближайшие союзники, два родственных народа и, конечно, мы дорожим друг другом", подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал различные мнения в российском обществе, насколько такая поддержка белорусского руководства сказывается на рейтинге России и президента Путина.
"Люди все разные, они могут считать абсолютно разное, но главным и базовым подходом является законность с точки зрения международного права, все должно быть в рамках законности, и свою законность должны обеспечивать сами белорусы, и никто не должен вмешиваться в их дела", ― заявил Песков.
Также он в очередной раз озвучил отношение российской стороны к тому, что многие западные страны не признали итог президентских выборов в Беларуси и ввели санкции против белорусских официальных лиц.
© Sputnik / Алексей Никольский
"Какая-то страна вольна не признавать итоги выборов, но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или нелегитимными, вот таких полномочий нет ни у Европейского Союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши, и так далее, у них просто нет такого права", подытожил Песков.
Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам высказался
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